«Беседка»: Я прививки не боюсь. Если надо — уколюсь!

Сейчас идет активный сезон вакцинации населения от гриппа. Вместе с тем ежегодно в это время ПЛН проводит опрос населения на тему «Будете ли вы прививаться?». Его результаты следующие: «да» или «уже привился» – 33,5%, «нет, я антипрививочник» – 12,7%, «нет, лечусь и доверяю народным средствам» – 48,6%. Таким образом, общий процент тех, кто по разным причинам говорит вакцинации «нет», переваливает за 60%. Мы понимаем, что так называемые антипрививочники более активно высказывают свою позицию, для кого-то это своего рода бравада. И тем не менее, цифры пугающие. Будем разбираться в теме вместе с врачом аллергологом-иммунологом Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасией Кирильчик.

Источник: ПЛН-FM