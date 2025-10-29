«Беседка»: Уборка дорог Пскова – от лета к зиме

ООО «СитиИнвестГрупп» в рамках муниципальных контрактов занимается содержанием улично-дорожной сети Запсковья, Завеличья, микрорайонов Овсище и Любятово.

Гость студии - директор ООО «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин - расскажет, как прошел весенне-летний сезон с точки зрения уборки и содержания дорог, сказалось ли холодное и дождливое лето на качестве, сколько у предприятия на данный момент техники, позволяет ли она полностью исключить ручной труд и куда планируется вывозить тот песок и снег, который собирается с проезжих частей и тротуаров зимой.

Источник: ПЛН-FM