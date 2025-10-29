www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Эхо города: Ремонт учреждений образования Пскова по нацпроектам

30.10.2025 12:45 «ПЛН-FM»

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. В текущем сезоне в рамках национальных проектов «Семья» и «Молодежь и дети» был выполнен капитальный ремонт двух учреждений образования – это детский сад №54 и общеобразовательная школа №13. Оба требовали обновления капитального характера, а значит больших вложений. Федеральное финансирование, выделяемое целевым порядком в рамках национальных проектов, оказалось как нельзя кстати. При этом городские власти как заказчики работ должны были действовать в жестких временных рамках: фактически на сами работы было всего 3 месяца. Ученики и воспитанники заблаговременно были перераспределены по близлежащим школам и садикам, чтобы как можно раньше, после подписания контракта, подрядчик смог приступить к своим обязанностям и сдать объекты к 1 сентября. Об объемах работ в детском саду №54 нашей программе рассказал заместитель главы администрации города Пскова Виталий Сухинский.

 

 

