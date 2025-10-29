«Дневной дозор»: Увеличилась ли опасность начала Третьей Мировой войны?

Президент Америки Дональд Трамп снова вводит санкции против России, саммит в Будапеште переносится, если не отменён. На этом фоне Россия провела испытания стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной силовой установкой «Буревестник». В ответ Трамп заявил, что у берегов России находится американская атомная подводная лодка, и не исключил введения дополнительных санкций против России. Мечты о скором результативном переговорном процессе снова разрушились.

Что же будет дальше? Одни считают, что все санкции и разговоры о мире - это ничто иное как политическая игра, инициированная Трампом. Сначала вводить санкции, давить на оппонентов, а потом садиться за стол переговоров и предлагать пути достижения мира. Вторые считают, что такой опасной игрой можно только усугубить ситуацию, накалить обстановку до предела, что может привести к Третьей мировой войне с использованием ядерного оружия. Третья точка зрения заключается в том, что глобальный конфликт неизбежен, война уже давно идет и на полях сражений, и на дипломатическом фронте, и война экономик - в самом разгаре, а все переговоры - только перекрытие.

К чему приведёт новый виток эскалации? Какими будут её сценарии? Столкнётся ли Россия с НАТО в Третьей мировой? Мы решили задать эти вопросы не только политикам и военным, но и представителям разных политических взглядов, различных социальных и профессиональных групп. Их ответы - программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM