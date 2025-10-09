18:24 «Дневной дозор»: Чего не хватает в современной России, чтобы профессия педагога стала престижной?
«На пятой передаче»: Все про «Юных инспекторов движения»
10.10.2025 19:00 «ПЛН-FM»
Темой станет движение «Юные инспекторы движения» - как детей приучают к основам безопасности на дорогах и почему им это интересно.
Гости студии:
-
инспектор по пропаганде отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова;
-
директор центра образования «Наставник», председатель регионального отделения организации «Юные инспекторы движения» Евграф Николаев;
-
заместитель директора по воспитательной работе Многопрофильного правового лицея №8 Елена Грачева.
Источник: ПЛН-FM
