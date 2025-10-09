«На пятой передаче»: Все про «Юных инспекторов движения»

Темой станет движение «Юные инспекторы движения» - как детей приучают к основам безопасности на дорогах и почему им это интересно.

Гости студии:

инспектор по пропаганде отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова;

директор центра образования «Наставник», председатель регионального отделения организации «Юные инспекторы движения» Евграф Николаев;

заместитель директора по воспитательной работе Многопрофильного правового лицея №8 Елена Грачева.

Источник: ПЛН-FM