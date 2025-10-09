«Дневной дозор»: Чего не хватает в современной России, чтобы профессия педагога стала престижной?

«Почитай учителя как родителя» - гласит русская пословица. И действительно: и в России имперской, и в советское время к учителям относились с большим уважением. В царской России, согласно «Табелю о рангах», учитель начальных классов приравнивался к капитану армии, учитель реального училища — к майору, а директор училища — к полковнику или генерал-майору. И в советском обществе учитель занимал особое место, его слово было весомым, а мнение определяющим в вопросах обучения и воспитания.

В конце 90-х- начале 2000-х престиж профессии учителя причин упал, а причиной тому стало снижение зарплаты педагогов, они были одними из самых низких в стране. В последние годы зарплаты учителей удалось приблизить к средним по экономике, но дефицит кадров, высокая нагрузка, отсутствие инструментов воздействия на проблемных учеников и их родителей остаются характерными чертами современной реальности российских учителей. Многие родители считают профессию педагога услугой и относятся к учителям соответственно. Не удивительно, что для многих (если не большинства) выпускников педагогических вузов работа в образовательных учреждениях перестала быть перспективной.

В последние годы власти осознали этот комплекс проблем и на всех уровнях говорят о необходимости вернуть престиж этой профессии. 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника. «Пряник» формируют из премий и грантов для педагогов, конкурсов профессионального мастерства, адресной поддержки молодых специалистов. Создаются даже комиссии по защите прав, чести и достоинства педагогов. А на днях вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (представляющий в парламенте ЛДПР) предложил очередную меру поддержки для учителей - выступил с предложением ввести в России ежегодную выплату для педагогических работников ко Дню учителя в размере базового оклада. Чего же не хватает в современной России, чтобы профессия педагога стала престижной и привлекательной? Эффективны ли существующие меры поддержки учителей? Что нужно педагогам для полного счастья? Давайте искать ответы в месте в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM