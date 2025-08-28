«Дневной дозор»: Пенсия. Помоги себе сам

В Конституции РФ закреплено положение о том, что Россия - это социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В том числе речь идет и о комфортной старости для пенсионеров. С 90-х годов прошлого века власть неоднократно заявляла, что всех нас будет ждать обеспеченная старость, как у европейских пенсионеров. На пенсии мы тоже будем ездить в кругосветные путешествия, сбережения будут лежать в пенсионных фондах и мы не будем зависеть от своих детей. Именно с этими обоснованиями проводились пенсионные реформы, создавалась накопительная часть пенсии, возникали негосударственные пенсионные фонды, проводились другие, зачастую, непопулярные пенсионные реформы. Правда, пока наши пенсионеры не заполняют престижные мировые курорты, а в свете последних событий, заявление депутата Госдумы Ирины Родниной спустило многих граждан нашей страны с небес на землю.

«Делает ли страна достаточно для обеспечения хороших пенсий? Мы всё время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Это же обоюдный процесс, двусторонняя дорога. У нас для пожилых россиян есть достаточно льгот и послаблений. Пенсия — это не зарплата. Это, если можно так выразиться, пособие по старости. В каких-то странах государственных пенсий вообще нет. Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться» - заявила Ирина Роднина.

Видимо, депутат Госдумы не в курсе, что на протяжении всего трудового периода граждане Российской Федерации платят взносы в пенсионный фонд ради гарантированной безбедной старости. Каждый гражданин выбирает себе работу по уровню образования и по мере своих возможностей, и пенсия ему будет начисляться с учетом той зарплаты, которую он получал за свой труд. Так как быть тем, кто не смог «прыгнуть выше головы» и получал невысокую зарплату? Действительно ли гражданам стоит самим позаботиться об обеспеченной старости? Может ли заявление Ирины Родниной быть «прогревом» общественного мнения по поводу отмены пенсий в России? Нужно ли нашей стране пойти по пути тех государств, где граждане сами копят себе на старость? Все эти вопросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной Дозор».

Источник: ПЛН-FM