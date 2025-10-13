12:36 «Гайд-парк»: Депутат Денис Иванов об итогах контрольного выезда и актуальных вопросах округа №15.
13.10.2025 18:24 «Дневной дозор»: Чем грозит запрет Латвии на нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию?
«Эхо города»: Ремонт большого зала ГКЦ
14.10.2025 08:35 «ПЛН-FM»
Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. И сегодня это ремонт одного из самых крупных концертных залов Пскова – большого зала Городского культурного центра.
Источник: ПЛН-FM
