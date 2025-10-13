www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
10 октября 7 октября 3 октября 10 октября 8 октября 13 октября 9 октября 24 сентября Телефон прямого эфира 6 октября 7 октября 13 октября 25 сентября 8 октября 10 октября 13 октября

«Эхо города»: Ремонт большого зала ГКЦ

14.10.2025 08:35 «ПЛН-FM»

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. И сегодня это ремонт одного из самых крупных концертных залов Пскова – большого зала Городского культурного центра.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?











  смотреть результаты



С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?











  смотреть результаты