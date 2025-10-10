10.10.2025 18:24 «Дневной дозор»: Чего не хватает в современной России, чтобы профессия педагога стала престижной?
10.10.2025 14:00 «Чай втроем»: «Сказ» о Константине Абабкове, любви к балалайке и секрете семейного счастья
Спроси у «Петровича»
13.10.2025 18:45 «ПЛН-FM»
Есть вопросы по строительству, ремонту, дизайну, саду? Спроси у «Петровича»! Полезные советы, актуальные решения, выгодная экономия. «Петрович» подскажет! Каждый понедельник мы будем давать вам полезные советы, рассказывать о новинках стройрынка, о законодательных новшествах в этой сфере, об актуальных трендах в дизайне, а также о акциях, скидках в «Уграде» и на сайте petrovich.ru.
Спонсор программы – база строительных материалов «Уграда» (Псковский район, Завеличенская волость, д. Уграда, строение 26). Широкий выбор стройматериалов, инструментов, инженерных систем, сантехники, крепежа, все для сада и досуга, на сайте – петрович.ру.
