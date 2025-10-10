www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
8 октября 13 октября 25 сентября 7 октября Телефон прямого эфира 13 октября 8 октября 7 октября 3 октября 9 октября 24 сентября 10 октября 6 октября 10 октября 9 октября 25 сентября

Спроси у «Петровича»

13.10.2025 18:45 «ПЛН-FM»

Есть вопросы по строительству, ремонту, дизайну, саду? Спроси у «Петровича»! Полезные советы, актуальные решения, выгодная экономия. «Петрович» подскажет! Каждый понедельник мы будем давать вам полезные советы, рассказывать о новинках стройрынка, о законодательных новшествах в этой сфере, об актуальных трендах в дизайне, а также о акциях, скидках в «Уграде» и на сайте petrovich.ru.

 

 

Спонсор программы – база строительных материалов «Уграда» (Псковский район, Завеличенская волость, д. Уграда, строение 26). Широкий выбор стройматериалов, инструментов, инженерных систем, сантехники, крепежа, все для сада и досуга, на сайте – петрович.ру.

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?











  смотреть результаты



С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?











  смотреть результаты