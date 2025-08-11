www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Гонки по вертикали»: всё только начинается

12.08.2025 12:50 «ПЛН-FM»

Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! Мы выходим в эфир во вторник, 12 августа — и это значит, что остается ровно месяц до начала трехдневного голосования на выборах, которые пройдут почти в половине муниципальных образований Псковской области с 12 по 14 сентября. На электоральной карте в этот раз — Псковский, Великолукский, Островский, Гдовский и целый ряд других округов — участников третьего этапа муниципальной реформы, а еще и третий округ Пскова, где пройдут довыборы депутата городской Думы…

 

 

