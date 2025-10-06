«Гонки по вертикали»: куда смотрит партия?

«Гонки по вертикали»: куда смотрит партия?Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Загадка КПРФ. Что происходит в псковском обкоме и почему молчит ЦК партии?

Живее всех живых. Зачем ЛДПР возрождает «Блок Жириновского»?

«Политбюро» и «100 самых влиятельных». Что ждет читателей и слушателей в новом сезоне популярных проектов Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM»?

Источник: ПЛН-FM