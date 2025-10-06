06.10.2025 18:20 «Дневной дозор»: Нужно ли привлекать граждан и трудовые коллективы к уборке города?
06.10.2025 18:20 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой
06.10.2025 14:00 «Постскриптум»: Начало тепла, сага о чистой воде и нужно ли сократить число депутатов?
06.10.2025 12:34 «Деловой полдень» с руководителем типографий «Гименей» и «Знак-плюс» Александром Скоробогатовым
«Гонки по вертикали»: куда смотрит партия?
07.10.2025 12:50 «ПЛН-FM»
«Гонки по вертикали»: куда смотрит партия?Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Центральные темы выпуска.
- Загадка КПРФ. Что происходит в псковском обкоме и почему молчит ЦК партии?
- Живее всех живых. Зачем ЛДПР возрождает «Блок Жириновского»?
- «Политбюро» и «100 самых влиятельных». Что ждет читателей и слушателей в новом сезоне популярных проектов Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM»?
Источник: ПЛН-FM
