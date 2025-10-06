www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Гонки по вертикали»: куда смотрит партия?

07.10.2025 12:50 «ПЛН-FM»

«Гонки по вертикали»: куда смотрит партия?Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

  • Загадка КПРФ. Что происходит в псковском обкоме и почему молчит ЦК партии?
  • Живее всех живых. Зачем ЛДПР возрождает «Блок Жириновского»?
  • «Политбюро» и «100 самых влиятельных». Что ждет читателей и слушателей в новом сезоне популярных проектов Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM»?

 

 

