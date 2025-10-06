06.10.2025 18:20 «Дневной дозор»: Нужно ли привлекать граждан и трудовые коллективы к уборке города?
06.10.2025 18:20 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой
06.10.2025 14:00 «Постскриптум»: Начало тепла, сага о чистой воде и нужно ли сократить число депутатов?
06.10.2025 12:34 «Деловой полдень» с руководителем типографий «Гименей» и «Знак-плюс» Александром Скоробогатовым
«Гвозди» от 7 октября
07.10.2025 18:20 «ПЛН-FM»
Источник: ПЛН-FM
