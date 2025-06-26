«Краски города»: О летних фестивалях, «Двойном счастье» и секретах управления временем

На этот раз королева красоты Ирина Вересова предлагает поговорить о предстоящих фестивалях «Виноград» и «Довмонт Псковский», а гостьей рубрики «Интересные о важном» станет предприниматель, общественный деятель и вдохновляющий пример для женщин в бизнесе Ирина Григорьева. Она расскажет о своем пути от госслужбы до предпринимательства, о проекте «Двойное счастье» и поделится секретами управления временем.

Источник: ПЛН-FM