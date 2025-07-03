«Краски города»: «Западные ворота» и романтика нового поколения

4 июля в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Краски города».

На этот раз королева красоты Ирина Вересова предложила поговорить о предстоящем фестивале «Западные ворота», а гостем рубрики «Интересные о важном» стал Сергей Пакреев – председатель Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Источник: ПЛН-FM