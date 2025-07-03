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«Краски города»: «Западные ворота» и романтика нового поколения
04.07.2025 09:00 «ПЛН-FM»
4 июля в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Краски города».
На этот раз королева красоты Ирина Вересова предложила поговорить о предстоящем фестивале «Западные ворота», а гостем рубрики «Интересные о важном» стал Сергей Пакреев – председатель Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
Источник: ПЛН-FM
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