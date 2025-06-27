www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
26 июня 25 июня 22 мая Телефон прямого эфира 6 июня 26 июня 27 июня 16 мая 17 июня 24 июня 16 июня 23 июня 30 января Телефон прямого эфира 23 июня 22 мая

«Летопись воинской славы Псковской земли»: Лане-Мехикоормская десантная операция

30.06.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Новый выпуск программы «Летопись воинской славы Псковской земли» посвящен Лане-Мехикоормской десантной операции августа 1944 года.

Какова была ее цель? Как проходила операция и чем завершилась? Об этом расскажет кандидат педагогических наук, доцент кафедры среднего общего образования и социального проектирования ПсковГУ, старший преподаватель Псково-Печерской духовной семинарии Борис Борисов.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

С 1 июля повышаются тарифы на ЖКУ. Какая часть от вашей зарплаты уходит на их погашение?










  смотреть результаты



С 1 июля повышаются тарифы на ЖКУ. Какая часть от вашей зарплаты уходит на их погашение?










  смотреть результаты