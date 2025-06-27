«Летопись воинской славы Псковской земли»: Лане-Мехикоормская десантная операция

Новый выпуск программы «Летопись воинской славы Псковской земли» посвящен Лане-Мехикоормской десантной операции августа 1944 года.

Какова была ее цель? Как проходила операция и чем завершилась? Об этом расскажет кандидат педагогических наук, доцент кафедры среднего общего образования и социального проектирования ПсковГУ, старший преподаватель Псково-Печерской духовной семинарии Борис Борисов.

Источник: ПЛН-FM