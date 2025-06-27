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«Летопись воинской славы Псковской земли»: Лане-Мехикоормская десантная операция
30.06.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Новый выпуск программы «Летопись воинской славы Псковской земли» посвящен Лане-Мехикоормской десантной операции августа 1944 года.
Какова была ее цель? Как проходила операция и чем завершилась? Об этом расскажет кандидат педагогических наук, доцент кафедры среднего общего образования и социального проектирования ПсковГУ, старший преподаватель Псково-Печерской духовной семинарии Борис Борисов.
Источник: ПЛН-FM
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