«Деловой полдень»: Современный бизнес: функции, вызовы и социальная роль

15.12.2025 12:35 «ПЛН-FM»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Деловой полдень».

Сегодня гостем студии стал член Совета Псковского регионального отделения ООО «Деловая Россия» Николай Солпековский. Ведущая Галия Акчурина обсудила с ним современный бизнес, его функции, вызовы и социальную роль.

«Деловой полдень» - совместный проект радио «ПЛН FM» и регионального отделения «Деловой России». По понедельникам в 12:04 представители регионального бизнес-сообщества рассказывают о вызовах, которые им приходится преодолевать, о путях решения проблем, о своих успехах и достижениях, об актуальных трендах и тенденциях. Ведущая - исполнительный директор регионального отделения «Деловой России» Галия Акчурина.

