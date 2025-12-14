«Школа финансов»: Что такое UnionPay?

Радио ПЛН FM представляет совместный проект с Россельхозбанком - «Школа финансов». Новый выпуск будет посвящен использованию карт платежной системы UnionPay во время поездок за рубеж.

Директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Анна Тарасенко расскажет, в каких странах сейчас работает UnionPay и насколько эффективно, в чём преимущества этой системы и какие условия по карте UnionPay предлагает Россельхозбанк.

Ведущий - Константин Калиниченко.

