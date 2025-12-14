«Школа финансов»: Что такое UnionPay?

14:00 «Постскриптум»: «Эффект Долиной», апелляция Шлосберга* и что делать с политиками, которые не выполняют обещаний
Радио ПЛН FM представляет совместный проект с Россельхозбанком - «Школа финансов». Новый выпуск будет посвящен использованию карт платежной системы UnionPay во время поездок за рубеж.
Директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Анна Тарасенко расскажет, в каких странах сейчас работает UnionPay и насколько эффективно, в чём преимущества этой системы и какие условия по карте UnionPay предлагает Россельхозбанк.
Ведущий - Константин Калиниченко.
Реклама: АО «Россельхозбанк», ИНН 7725114488, Erid 2SDnjd18RA7
Источник: ПЛН-FM
