«Школа финансов»: Что такое UnionPay?

15.12.2025 18:25 «ПЛН-FM»

Радио ПЛН FM представляет совместный проект с Россельхозбанком - «Школа финансов». Новый выпуск будет посвящен использованию карт платежной системы UnionPay во время поездок за рубеж.

Директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Анна Тарасенко расскажет, в каких странах сейчас работает UnionPay и насколько эффективно, в чём преимущества этой системы и какие условия по карте UnionPay предлагает Россельхозбанк.

Ведущий - Константин Калиниченко. 

Реклама: АО «Россельхозбанк», ИНН 7725114488, Erid 2SDnjd18RA7

2026 год обещает быть одним из самых сложных в истории XXI века, на чем вы планируете экономить?











