«Эхо города»: Как провели 2025 год ТОСы города Пскова?

В эфире радио ПЛН FM (102,6 FM ) программа «Эхо города», у микрофона Любовь Кузнецова. Коротко и емко расскажу вам о важных для Пскова и горожан темах.

2025 год, помимо прочего, в Пскове запомнится заметными успехами работы территориальных общественных самоуправлений. Горожане активнее стали объединяться в ТОС: не проходит сессии Псковской городской думы, на которой бы не утверждались границы новых самоуправлений на территориях депутатских округов. За этой тенденцией чувствуется и работа парламентариев со своими избирателями. Чем больше успешно реализованных проектов, тем явственнее ситуация: ТОСы – это реально работающий механизм решения вопросов местного значения. Тем более – при активной и внушительной поддержке городских властей.

Источник: ПЛН-FM