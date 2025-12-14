www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
26 ноября 24 ноября Телефон прямого эфира 28 ноября 29 октября 1 декабря 25 ноября 1 декабря 21 ноября 2 декабря 19 ноября 20 ноября 28 ноября 4 декабря 29 октября 1 декабря

«Эхо города»: Как провели 2025 год ТОСы города Пскова?

15.12.2025 12:45 «ПЛН-FM»

В эфире радио ПЛН FM (102,6 FM ) программа «Эхо города», у микрофона Любовь Кузнецова. Коротко и емко расскажу вам о важных для Пскова и горожан темах.

2025 год, помимо прочего, в Пскове запомнится заметными успехами работы территориальных общественных самоуправлений. Горожане активнее стали объединяться в ТОС: не проходит сессии Псковской городской думы, на которой бы не утверждались границы новых самоуправлений на территориях депутатских округов. За этой тенденцией чувствуется и работа парламентариев со своими избирателями. Чем больше успешно реализованных проектов, тем явственнее ситуация: ТОСы – это реально работающий механизм решения вопросов местного значения. Тем более – при активной и внушительной поддержке городских властей.

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к «эффекту Долиной»?










  смотреть результаты



Ваше отношение к «эффекту Долиной»?










  смотреть результаты