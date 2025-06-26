«Эхо города»: Отчет председателя Псковской городской Думы

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. Одним из значимых вопросов повестки для 38-й сессии Псковской городской думы VII созыва стал отчет председателя Александра Гончаренко по результатам работы в 2024 году.

Источник: ПЛН-FM