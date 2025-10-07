Эхо города: Месячник по благоустройству и уборке Пскова

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. По многолетней традиции средний месяц осени в Пскове – время общегородской уборки. Ежегодно в октябре в областной столице проходит так называемый месячник по благоустройству и уборке территорий. На это время приходится активный листопад, начинаются заморозки, увядает травяной покров, который вместе с опавшей листвой убирают участники месячника. Как и мусор, скопившийся за летний период на территориях, не входящих в режимную уборку. Координацией сил и средств в рамках месячника занимается Управление городского хозяйства администрации города Пскова. Именно туда и необходимо обратиться неравнодушным гражданам и ответственным организациям, желающим поучаствовать в наведении чистоты в Пскове, комментирует заместитель главы администрации города Алексей Саенко.

Источник: ПЛН-FM