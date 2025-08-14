«Квартирник» с Альбертом Жалиловым

«В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Квартирник». Сегодня гостем программы стал Заслуженный артист республики Татарстан Альберт Жалилов.

Яркое событие этого лета состоится на террасе отеля «Покровский» 15 августа. Альберт Жалилов, известный публике по ежегодным выступлениям на легендарном концерте «Золото Вены», представит свою новую сольную программу «Казанова»: о женщинах, мужчинах и любви.

Альберт Жалилов - российская звезда жанра кроссовер. В репертуаре певца, есть арии из опер, оперетт и мюзиклов, народные и эстрадные песни. Также он является экспертом телепроекта «Ну-ка, все вместе! Хором!».

Ведущий Артем Татаренко подробно поговорил с певцом о его деятельности и предстоящем концерте.

Источник: ПЛН-FM