27.08.2025 14:00 Представители реготделений партий-участников избирательной кампании приняли участие в дебатах на «ПЛН FM»
«Три мудреца»: Есть ли будущее у бесплатного здравоохранения?
28.08.2025 14:00 «ПЛН-FM»
В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Три мудреца».
Максим Костиков, Олег Добрынин, Артем Татаренко обсудили, есть ли будущее у бесплатного здравоохранения?
Кроме того, как обычно, ведущие представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати