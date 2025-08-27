www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Три мудреца»: Есть ли будущее у бесплатного здравоохранения?

28.08.2025 14:00 «ПЛН-FM»

В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Три мудреца».

Максим Костиков, Олег Добрынин, Артем Татаренко обсудили, есть ли будущее у бесплатного здравоохранения?

Кроме того, как обычно, ведущие представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

 

Источник: ПЛН-FM



