«Три мудреца»: Есть ли будущее у бесплатного здравоохранения?

В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Три мудреца».

Максим Костиков, Олег Добрынин, Артем Татаренко обсудили, есть ли будущее у бесплатного здравоохранения?

Кроме того, как обычно, ведущие представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

Источник: ПЛН-FM