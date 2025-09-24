www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Три мудреца»: Нужно ли учитывать мнение людей при принятии градостроительных решений?

25.09.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Главный вопрос, на который будут искать ответ ведущие Олег Добрынин, Артем Татаренко и Константин Калиниченко, - нужно ли учитывать мнение людей при принятии градостроительных решений. Кроме того, как обычно, ведущие представят радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

 

 

 

 

