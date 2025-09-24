«Три мудреца»: Нужно ли учитывать мнение людей при принятии градостроительных решений?

Главный вопрос, на который будут искать ответ ведущие Олег Добрынин, Артем Татаренко и Константин Калиниченко, - нужно ли учитывать мнение людей при принятии градостроительных решений. Кроме того, как обычно, ведущие представят радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

Источник: ПЛН-FM