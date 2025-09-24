24.09.2025 14:00 «Дом Советов»: Андрей Козлов об «Агродиктанте», самочувствии АПК и работе в 12-м округе
24.09.2025 09:00 «Люди труда»: Инженер Олег Александров о путях решения кадровой проблемы на предприятиях
«Три мудреца»: Нужно ли учитывать мнение людей при принятии градостроительных решений?
25.09.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Главный вопрос, на который будут искать ответ ведущие Олег Добрынин, Артем Татаренко и Константин Калиниченко, - нужно ли учитывать мнение людей при принятии градостроительных решений. Кроме того, как обычно, ведущие представят радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.
Источник: ПЛН-FM
