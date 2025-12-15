www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Обратный отсчет»: Иван Белугин об итогах 2025 года для Локнянского муниципального округа

16.12.2025 12:35 «ПЛН-FM»

ПЛН FM (102.6 FM) продолжает традиционный проект «Обратный отсчет», в котором известные региональные политики, общественные деятели, представители сфер культуры, образования и спорта подводят итоги уходящего года. 

Гостем выпуска стал глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин. 

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о том, как уходящий год сложился для округа. 

 

Источник: ПЛН-FM



