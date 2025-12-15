«Обратный отсчет»: Иван Белугин об итогах 2025 года для Локнянского муниципального округа

15.12.2025 14:00 «Постскриптум»: «Эффект Долиной», апелляция Шлосберга* и что делать с политиками, которые не выполняют обещаний
ПЛН FM (102.6 FM) продолжает традиционный проект «Обратный отсчет», в котором известные региональные политики, общественные деятели, представители сфер культуры, образования и спорта подводят итоги уходящего года.
Гостем выпуска стал глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.
Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о том, как уходящий год сложился для округа.
Источник: ПЛН-FM
