«Гонки по вертикали»: суд, бюджет и «нервная стабильность»

Вот мы и добрались до недели, когда в Псковской области принимают главный финансовый документ на 2026-й и - не побоюсь этого слова - плановый период аж на годы вперед, до 2028-го включительно. Уже в ближайший четверг, 18 декабря, пройдет бюджетная сессия областного Собрания.

Источник: ПЛН-FM