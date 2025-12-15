www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
1 декабря 25 ноября 28 ноября 29 октября 4 декабря 21 ноября 26 ноября 2 декабря 20 ноября 24 ноября 1 декабря 19 ноября 29 октября Телефон прямого эфира 28 ноября 29 октября

«Гонки по вертикали»: суд, бюджет и «нервная стабильность»

16.12.2025 12:50 «ПЛН-FM»

Вот мы и добрались до недели, когда в Псковской области принимают главный финансовый документ на 2026-й и - не побоюсь этого слова - плановый период аж на годы вперед, до 2028-го включительно. Уже в ближайший четверг, 18 декабря, пройдет бюджетная сессия областного Собрания. 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

2026 год обещает быть одним из самых сложных в истории XXI века, на чем вы планируете экономить?











  смотреть результаты



2026 год обещает быть одним из самых сложных в истории XXI века, на чем вы планируете экономить?











  смотреть результаты