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«Зверьё моё»: Спаниели на службе в полиции
19.06.2025 08:45 «ПЛН-FM»
К ведущей Ульяне Лаблюк придёт начальник Центра кинологической службы МО МВД России «Опочецкий» капитан полиции Наталья Иванова. В студии поприсутствует один из её напарников по кличке Еши-Джампо. Гостья расскажет о своём пути в кинологию и особенностях дрессировки четвероногих для прохождения службы в органах внутренних дел.
Источник: ПЛН-FM
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