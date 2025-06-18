«Зверьё моё»: Спаниели на службе в полиции

К ведущей Ульяне Лаблюк придёт начальник Центра кинологической службы МО МВД России «Опочецкий» капитан полиции Наталья Иванова. В студии поприсутствует один из её напарников по кличке Еши-Джампо. Гостья расскажет о своём пути в кинологию и особенностях дрессировки четвероногих для прохождения службы в органах внутренних дел.

Источник: ПЛН-FM