«Зверьё моё»: Шотландцы и девон-рексы в одном доме с сенбернаром

Сегодня, 3 июля, на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Зверьё моё». К ведущей Ульяне Лаблюк пришел Виталий Цуркан, руководитель Клуба любителей кошек, заводчик шотландских кошек и девон-рексов, владелец зоомагазина.

Год назад в семье Виталия случилось долгожданное пополнение — появился сенбернар Семён Семёныч, он также поприсутствует в студии. Гость расскажет о своём пути в мир кошек и особенностях содержания крупной собаки. Каковы главные характеристики шотландцев и девон-рексов, чем они отличаются и кому подойдут? Кто из них лучше всего уживается с сенбернаром? В каком уходе нуждается пёс, и для чего ему нужны витамины? Как правильно мыть животных, и почему перед тем, как завести питомца, важно максимально изучить информацию о породе?

Об этом и многом другом — в сегодняшнем эфире.

Источник: ПЛН-FM