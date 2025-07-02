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«Зверьё моё»: Шотландцы и девон-рексы в одном доме с сенбернаром

03.07.2025 08:25 «ПЛН-FM»

Сегодня, 3 июля, на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Зверьё моё». К ведущей Ульяне Лаблюк пришел Виталий Цуркан, руководитель Клуба любителей кошек, заводчик шотландских кошек и девон-рексов, владелец зоомагазина.

Год назад в семье Виталия случилось долгожданное пополнение — появился сенбернар Семён Семёныч, он также поприсутствует в студии. Гость расскажет о своём пути в мир кошек и особенностях содержания крупной собаки. Каковы главные характеристики шотландцев и девон-рексов, чем они отличаются и кому подойдут? Кто из них лучше всего уживается с сенбернаром? В каком уходе нуждается пёс, и для чего ему нужны витамины? Как правильно мыть животных, и почему перед тем, как завести питомца, важно максимально изучить информацию о породе? 

Об этом и многом другом — в сегодняшнем эфире. 

 

Источник: ПЛН-FM



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