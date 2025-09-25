www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
25 сентября 27 августа 25 сентября 26 сентября 22 сентября 25 сентября 22 сентября Телефон прямого эфира 16 сентября 12 сентября 23 сентября 24 сентября 23 сентября 22 сентября 12 сентября 25 сентября

«Изборские истории»: Маршрутом легендарного Трувора...

26.09.2025 18:45 «ПЛН-FM»

Слушайте очередной выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Заголовки выпуска:

  • Маршрутом легендарного Трувора. В музее подвели итоги высокого туристического сезона.

  • Простые истины Псково-Печерского монастыря. В Доме купца Белянина открылась выставка графики Петра Зубченкова.

  • «На свой аршин мерить». В Доме купца Шведова можно посмотреть познавательную выставку по истории отечественной метрологии «Урок равновесия».

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Будете ли вы делать сезонную прививку от гриппа?









  смотреть результаты



Будете ли вы делать сезонную прививку от гриппа?









  смотреть результаты