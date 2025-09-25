25.09.2025 14:00 «Три мудреца»: Нужно ли учитывать мнение людей при принятии градостроительных решений?
«Изборские истории»: Маршрутом легендарного Трувора...
26.09.2025 18:45 «ПЛН-FM»
Слушайте очередной выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».
Заголовки выпуска:
-
Маршрутом легендарного Трувора. В музее подвели итоги высокого туристического сезона.
-
Простые истины Псково-Печерского монастыря. В Доме купца Белянина открылась выставка графики Петра Зубченкова.
-
«На свой аршин мерить». В Доме купца Шведова можно посмотреть познавательную выставку по истории отечественной метрологии «Урок равновесия».
Источник: ПЛН-FM
