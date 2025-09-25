«Изборские истории»: Маршрутом легендарного Трувора...

Слушайте очередной выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Заголовки выпуска:

Маршрутом легендарного Трувора. В музее подвели итоги высокого туристического сезона.

Простые истины Псково-Печерского монастыря. В Доме купца Белянина открылась выставка графики Петра Зубченкова.

«На свой аршин мерить». В Доме купца Шведова можно посмотреть познавательную выставку по истории отечественной метрологии «Урок равновесия».

Источник: ПЛН-FM