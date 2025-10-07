06.10.2025 18:20 «Дневной дозор»: Нужно ли привлекать граждан и трудовые коллективы к уборке города?
06.10.2025 18:20 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой
«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о повышении НДС
08.10.2025 08:52 «ПЛН-FM»
Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. С 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость в России вырастет с 20% до 22%. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».
