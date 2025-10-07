www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
3 октября 8 октября 24 сентября 12 сентября 6 октября 22 сентября Телефон прямого эфира 29 сентября 2 октября 7 октября 27 августа 30 сентября 25 сентября 25 сентября 7 октября 24 сентября

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о повышении НДС

08.10.2025 08:52 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. С 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость в России вырастет с 20% до 22%. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?











  смотреть результаты



Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?











  смотреть результаты