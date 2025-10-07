«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о повышении НДС

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. С 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость в России вырастет с 20% до 22%. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Источник: ПЛН-FM