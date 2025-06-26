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«На пятой передаче»: Необходимость новых дорог, шлагбаумы во дворах и платная парковка в центре

27.06.2025 13:05 «ПЛН-FM»

Денис Бахтин и эксперт, один из соведущих программы «ГорДозор», член комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове Николай Мельков, обсудят:

  • Проезд под запрещающие дорожные знаки на улице Коммунальной на время ремонта теплосетей - что делать и почему это происходит;

  • Необходимость новых дорог на Завеличье - почему не хватает Рижского проспекта и Коммунальной;

  • Шлагбаумы во дворах как следствие заторов на дорогах;

  • Придет ли платная парковка в центр Пскова?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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