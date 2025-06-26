13:05 «На пятой передаче»: Необходимость новых дорог, шлагбаумы во дворах и платная парковка в центре
26.06.2025 18:20 «Дневной дозор»: Эффективная коммуникация власти и общества как залог общественного спокойствия
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«На пятой передаче»: Необходимость новых дорог, шлагбаумы во дворах и платная парковка в центре
27.06.2025 13:05 «ПЛН-FM»
Денис Бахтин и эксперт, один из соведущих программы «ГорДозор», член комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове Николай Мельков, обсудят:
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Проезд под запрещающие дорожные знаки на улице Коммунальной на время ремонта теплосетей - что делать и почему это происходит;
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Необходимость новых дорог на Завеличье - почему не хватает Рижского проспекта и Коммунальной;
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Шлагбаумы во дворах как следствие заторов на дорогах;
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Придет ли платная парковка в центр Пскова?
Источник: ПЛН-FM
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