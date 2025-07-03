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«На пятой передаче»: Штрафы для таксистов, скидка нарушителям и новые госпошлины
04.07.2025 13:00 «ПЛН-FM»
«На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Тема выпуска - законодательные инициативы в транспортное сфере:
- специальные штрафы для таксистов-иностранцев;
- требования к грузоперевозчикам как шаг к созданию информационной системы (ГосЛог) для идентификации перевозчика грузов автомобильным транспортом;
- вернуть скидку на 50% оплату штрафа;
- отдельная парковка многодетным;
- новые госпошлины.
Об этом подробнее в сегодняшнем эфире.
Источник: ПЛН-FM
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