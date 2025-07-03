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«На пятой передаче»: Штрафы для таксистов, скидка нарушителям и новые госпошлины

04.07.2025 13:00 «ПЛН-FM»

«На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Тема выпуска - законодательные инициативы в транспортное сфере:

  • специальные штрафы для таксистов-иностранцев;
  • требования к грузоперевозчикам как шаг к созданию информационной системы (ГосЛог) для идентификации перевозчика грузов автомобильным транспортом;
  • вернуть скидку на 50% оплату штрафа;
  • отдельная парковка многодетным;
  • новые госпошлины.

Об этом подробнее в сегодняшнем эфире. 

 

Источник: ПЛН-FM



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