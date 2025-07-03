«На пятой передаче»: Штрафы для таксистов, скидка нарушителям и новые госпошлины

«На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Тема выпуска - законодательные инициативы в транспортное сфере:

специальные штрафы для таксистов-иностранцев;

требования к грузоперевозчикам как шаг к созданию информационной системы (ГосЛог) для идентификации перевозчика грузов автомобильным транспортом;

вернуть скидку на 50% оплату штрафа;

отдельная парковка многодетным;

новые госпошлины.

Об этом подробнее в сегодняшнем эфире.

Источник: ПЛН-FM