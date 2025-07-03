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«Прессинг»: Нейросеть вместо журналиста, пилот космического корабля, мама мыла раму

04.07.2025 12:35 «ПЛН-FM»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Прессинг».

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудили замену журналистов на нейросети. Ведущие разошлись во мнении о том, каковы в обозримой перспективе роль и место искусственного интеллекта в медиапространстве. Они обсудили, в каких случаях его использование может быть полезно профессионалам массовых коммуникаций, а в каких ИИ никогда не сможет полностью заменить человека.

 

Источник: ПЛН-FM



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