«Прессинг»: Нейросеть вместо журналиста, пилот космического корабля, мама мыла раму

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Прессинг».

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудили замену журналистов на нейросети. Ведущие разошлись во мнении о том, каковы в обозримой перспективе роль и место искусственного интеллекта в медиапространстве. Они обсудили, в каких случаях его использование может быть полезно профессионалам массовых коммуникаций, а в каких ИИ никогда не сможет полностью заменить человека.

Источник: ПЛН-FM