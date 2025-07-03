03.07.2025 14:00 «Сообразим на троих»: В бой идут одни старики, ползарплаты за ЖКУ и такой футбол нам не нужен
02.07.2025 14:00 «Особое мнение»: Депутат ГД Алексей Чепа о событиях в мире, внутренней политике и выборах-2026
«Прессинг»: Нейросеть вместо журналиста, пилот космического корабля, мама мыла раму
04.07.2025 12:35 «ПЛН-FM»
В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Прессинг».
Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудили замену журналистов на нейросети. Ведущие разошлись во мнении о том, каковы в обозримой перспективе роль и место искусственного интеллекта в медиапространстве. Они обсудили, в каких случаях его использование может быть полезно профессионалам массовых коммуникаций, а в каких ИИ никогда не сможет полностью заменить человека.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати