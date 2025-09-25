www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
23 сентября 22 сентября 25 сентября 27 августа 16 сентября 24 сентября 23 сентября 25 сентября 22 сентября Телефон прямого эфира 26 сентября 22 сентября 12 сентября 25 сентября 25 сентября Телефон прямого эфира

Регламент

26.09.2025 18:55 «ПЛН-FM»

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Будете ли вы делать сезонную прививку от гриппа?









  смотреть результаты



Будете ли вы делать сезонную прививку от гриппа?









  смотреть результаты