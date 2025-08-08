08.08.2025 18:20 «Дневной дозор»: Нужно ли сделать 1 сентября выходным днем для родителей школьников?
«Железные люди»: О пользе силового экстрима
11.08.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - президент Федерации силового экстрима Псковской области Антон Ковалев.
Силовой экстрим — это вообще вид спорта? Чем он так цепляет? Как гость студии пришел к силовому экстриму? Почему в зале так редко встречаются люди, которые делают становую тягу? Насколько дорого заниматься силовым экстримом? В чем его польза, кроме рельефного тела? Об этом и не только - в течение ближайших 30 минут. Ведущий — Георгий Пономарев.
Источник: ПЛН-FM
