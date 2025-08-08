«Железные люди»: О пользе силового экстрима

Гость студии - президент Федерации силового экстрима Псковской области Антон Ковалев.

Силовой экстрим — это вообще вид спорта? Чем он так цепляет? Как гость студии пришел к силовому экстриму? Почему в зале так редко встречаются люди, которые делают становую тягу? Насколько дорого заниматься силовым экстримом? В чем его польза, кроме рельефного тела? Об этом и не только - в течение ближайших 30 минут. Ведущий — Георгий Пономарев.

Источник: ПЛН-FM