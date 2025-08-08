www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
17 июля 29 июля 4 августа 17 июля Телефон прямого эфира 11 июля 5 августа 4 августа 8 августа 17 июля 5 августа 17 июля 5 августа 17 июля Телефон прямого эфира 17 июля

«Железные люди»: О пользе силового экстрима

11.08.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - президент Федерации силового экстрима Псковской области Антон Ковалев.

Силовой экстрим — это вообще вид спорта? Чем он так цепляет? Как гость студии пришел к силовому экстриму? Почему в зале так редко встречаются люди, которые делают становую тягу? Насколько дорого заниматься силовым экстримом? В чем его польза, кроме рельефного тела? Об этом и не только - в течение ближайших 30 минут. Ведущий — Георгий Пономарев.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Беспокоят ли вас участившиеся природные катаклизмы и аномалии?










  смотреть результаты



Беспокоят ли вас участившиеся природные катаклизмы и аномалии?










  смотреть результаты