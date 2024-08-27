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«Беседка»: Как не стать изменником Родины

28.08.2024 08:30 «ПЛН-FM»

В последнее время зафиксированы попытки злоумышленников через общение по телефону или в различных мессенджерах получить сведения о действиях ВС РФ и другую закрытую информацию об инфраструктуре дивизии, секретных документов и т.д. Злоумышленники представляются сотрудниками информационных центров. 

Как не попасться на уловки злоумышленников и куда обращаться в таких ситуациях, - в программе «Беседка» на «ПЛН FM» рассказали очевидцы и представители пресс-службы УФСБ России по Псковской области.

 

Источник: ПЛН-FM



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