«Беседка»: Как не стать изменником Родины

В последнее время зафиксированы попытки злоумышленников через общение по телефону или в различных мессенджерах получить сведения о действиях ВС РФ и другую закрытую информацию об инфраструктуре дивизии, секретных документов и т.д. Злоумышленники представляются сотрудниками информационных центров.

Как не попасться на уловки злоумышленников и куда обращаться в таких ситуациях, - в программе «Беседка» на «ПЛН FM» рассказали очевидцы и представители пресс-службы УФСБ России по Псковской области.

Источник: ПЛН-FM