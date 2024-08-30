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«Беседка»: Неделя безопасности на дорогах
02.09.2024 18:30 «ПЛН-FM»
Традиционно в начале учебного года в Псковской области стартует Неделя безопасности на дорогах. Какие мероприятия запланированы, будет ли эта Неделя безопасности чем-то отличаться от предыдущих? Все ли территории школ были подготовлены к старту учебного года в плане безопасности дорожного движения? Как бороться с родителями, которые подвозят детей к школам и высаживают их с нарушениями мер безопасности? На эти и многие другие вопросы ответит заместитель начальника отдела УГИБДД УМВД России по Псковской области Мария Винча.
Источник: ПЛН-FM
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