«Беседка»: Неделя безопасности на дорогах

Традиционно в начале учебного года в Псковской области стартует Неделя безопасности на дорогах. Какие мероприятия запланированы, будет ли эта Неделя безопасности чем-то отличаться от предыдущих? Все ли территории школ были подготовлены к старту учебного года в плане безопасности дорожного движения? Как бороться с родителями, которые подвозят детей к школам и высаживают их с нарушениями мер безопасности? На эти и многие другие вопросы ответит заместитель начальника отдела УГИБДД УМВД России по Псковской области Мария Винча.

Источник: ПЛН-FM