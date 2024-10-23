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«Беседка»: Как студент стал руководителем ансамбля «Псков»

24.10.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии — руководитель ансамбля русской музыки «Псков», второй дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Александр Антонов.

Он рассказал о том, как пришел в музыку, как воспринял предложение стать вторым дирижером псковского оркестра и возглавить ансамбль «Псков», что будет входить в его обязанности и почему новые коллеги прозвали его «Джеки Чаном». Более подробно гость студии рассказал о предстоящем 25 октября концерте «Наследие Елены Образцовой», в котором он будет дебютировать на псковской сцене как дирижер.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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