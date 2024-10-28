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«Беседка»: Экватор фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2024» пройден. Что дальше?

29.10.2024 12:35 «ПЛН-FM»

в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

Директор фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2024» и «Мисс и Миссис Великие Луки 2024» Николай Королев на правах ведущего программы пообщался с полуфиналистками фестиваля Ольгой Перог, Еленой Луговой, Анастасией Белим и Ириной Волковой.

Гостьи студии поделились своими впечатлениями от участия в конкурсе и ожиданиями от предстоящего финала.

Источник: ПЛН-FM



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