«Беседка»: Экватор фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2024» пройден. Что дальше?

в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

Директор фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2024» и «Мисс и Миссис Великие Луки 2024» Николай Королев на правах ведущего программы пообщался с полуфиналистками фестиваля Ольгой Перог, Еленой Луговой, Анастасией Белим и Ириной Волковой.

Гостьи студии поделились своими впечатлениями от участия в конкурсе и ожиданиями от предстоящего финала.

Источник: ПЛН-FM