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«Беседка»: Экватор фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2024» пройден. Что дальше?
29.10.2024 12:35 «ПЛН-FM»
в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».
Директор фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2024» и «Мисс и Миссис Великие Луки 2024» Николай Королев на правах ведущего программы пообщался с полуфиналистками фестиваля Ольгой Перог, Еленой Луговой, Анастасией Белим и Ириной Волковой.
Гостьи студии поделились своими впечатлениями от участия в конкурсе и ожиданиями от предстоящего финала.
Источник: ПЛН-FM
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