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«Беседка»: Станислав Стармолотов о старте сезона дорожных работ 2025 и транспортной доступности

31.03.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

  • Как дороги Псковской области «перезимовали»?
  • Как на состоянии дорожного покрытия сказывались многочисленные «переходы через ноль»?
  • Как глава профильного комитета оценивает работу подрядчиков в сезоне 2024 года?
  • Были ли проблемы со срывом сроков работ?
  • С чем связаны задержки — объективные или субъективные причины?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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