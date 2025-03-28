12:35 «Беседка»: Станислав Стармолотов о старте сезона дорожных работ 2025 и транспортной доступности
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«Беседка»: Станислав Стармолотов о старте сезона дорожных работ 2025 и транспортной доступности
31.03.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.
- Как дороги Псковской области «перезимовали»?
- Как на состоянии дорожного покрытия сказывались многочисленные «переходы через ноль»?
- Как глава профильного комитета оценивает работу подрядчиков в сезоне 2024 года?
- Были ли проблемы со срывом сроков работ?
- С чем связаны задержки — объективные или субъективные причины?
Источник: ПЛН-FM
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