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«ГорДозор»: Одностороннее движение на улице Свердлова
31.03.2025 12:50 «ПЛН-FM»
В Пскове еженедельно проходит комиссия по безопасности дорожного движения, на которой принимаются решения о том, как будут ездить автомобилисты по дорогам, а также где и как будут дороги переходить пешеходы. В частности, на последней комиссии приняли решение о запуске одностороннего движения на улице Свердлова. Как это повлияет на организацию дорожного движения возле школы? Каким образом принимаются подобные решения? Как дорожно-транспортные происшествия влияют на повестку комиссии? Об этом — в новом выпуске «ГорДозора».
Источник: ПЛН-FM
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