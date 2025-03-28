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«ГорДозор»: Одностороннее движение на улице Свердлова

31.03.2025 12:50 «ПЛН-FM»

В Пскове еженедельно проходит комиссия по безопасности дорожного движения, на которой принимаются решения о том, как будут ездить автомобилисты по дорогам, а также где и как будут дороги переходить пешеходы. В частности, на последней комиссии приняли решение о запуске одностороннего движения на улице Свердлова. Как это повлияет на организацию дорожного движения возле школы? Каким образом принимаются подобные решения? Как дорожно-транспортные происшествия влияют на повестку комиссии? Об этом — в новом выпуске «ГорДозора».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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