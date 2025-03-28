«ГорДозор»: Одностороннее движение на улице Свердлова

В Пскове еженедельно проходит комиссия по безопасности дорожного движения, на которой принимаются решения о том, как будут ездить автомобилисты по дорогам, а также где и как будут дороги переходить пешеходы. В частности, на последней комиссии приняли решение о запуске одностороннего движения на улице Свердлова. Как это повлияет на организацию дорожного движения возле школы? Каким образом принимаются подобные решения? Как дорожно-транспортные происшествия влияют на повестку комиссии? Об этом — в новом выпуске «ГорДозора».

Источник: ПЛН-FM