«Дневной дозор» Надо ли поднимать возраст молодежи в России до 44 лет?

В мире все непостоянно. В том числе и возраст молодежи. Возрастные рамки этой социальной группы четко не определены и в разных странах отличаются. В среднем возрастная граница обычно устанавливается на уровне 14 - 16 лет, а верхняя — между 24 и 35 годами. Однако Всемирная организация здравоохранения предложила повысить верхнюю планку до 44 лет. Это предложение счел рациональным министр здравоохранения России Михаил Мурашко, заметив, что некоторые страны уже идут по этому пути.

Еще 5 лет назад в России молодежью считались лица в возрасте от 18 до 30 лет. Однако в конце 2020 года в федеральный закон «О молодежной политике» были внесены изменения, согласно которым верхнюю планку повысили до 35 лет. И уже тогда общественность разделилась на два лагеря. Одни злорадствовали — «какая молодежь в 35 лет?», а другие - видели в таком повышении смысл. Во-первых, в то время в России выросла 7 продолжительность жизни, повысился пенсионный возраст, и это слало аргументом в пользу решения повысить общероссийский возраст молодежи. Во-вторых, с повышением верхней возрастной планки в несколько раз увеличилась численность молодежи и, как следствие, число граждан, получающих меры поддержки, предназначенные для этой социально-демографической группы.

И вот теперь новый виток разговоров о пересмотре возраста молодого поколения. Надо ли его в России поднимать до 44 лет? Зачем? Какой от этого будет прок? Не слишком ли это смешно? Или, как говорилось в фильме «Москва слезам не верит», действительно - «в 40 лет жизнь только начинается»? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM