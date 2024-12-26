«Обратный отсчет»: Ольга Тимофеева об итогах 2024 года в сферах культуры, спорта и молодежной политики

В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Обратный отсчет».

Гость студии - заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева. Ведущий Олег Добрынин поговорил с ней об итогах 2024 года в сферах культуры, спорта и молодежной политики.

В мае 2024 года Ольга Тимофеева была назначена вице-губернатором Псковской области, курирующим такие направления как культура, охрана памятников, спорт, туризм, молодежная политика.

Какие культурные события 2024 года можно выделить? В дополнение к уже полюбившемуся псковичам «Винограду» в этом году прошел фестиваль «Лешуга». Будет ли продолжение в 2025 году? Какие задачи стоят перед руководством комитета по спорту Псковской области? Каким стал 2024 год для сферы туризма региона? Есть ли рост турпотока по сравнению с 2023 годом?

Об этом и многом другом - в сегодняшнем эфире.

Источник: ПЛН-FM