«Обратный отсчет»: Светлана Мельникова о главных музейных событиях 2024 года

В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Обратный отсчет».

Гость студии - генеральный директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлана Мельникова.

Ведущий Максим Костиков побеседовал с ней об итогах работы Псковского музея в 2024 году и планах на год 2025.

Какие самые главные музейные события 2024 года? Как изменилось количество музейных мероприятий? Какие еще сюрпризы готовит музей на 2025 год?

Об этом и многом другом - в сегодняшнем эфире.

Источник: ПЛН-FM