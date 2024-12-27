27.12.2024 14:00 «Обратный отсчет»: Ольга Тимофеева об итогах 2024 года в сферах культуры, спорта и молодежной политики
27.12.2024 13:00 «На пятой передаче»: Изменения в круговом движении на перекрестке Инженерной - Индустриальной
26.12.2024 19:00 «Обратный отсчет»: Сергей Лаврухин об итогах 2024 года для регионального управления МЧС
«Обратный отсчет»: Светлана Мельникова о главных музейных событиях 2024 года
30.12.2024 13:00 «ПЛН-FM»
В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Обратный отсчет».
Гость студии - генеральный директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлана Мельникова.
Ведущий Максим Костиков побеседовал с ней об итогах работы Псковского музея в 2024 году и планах на год 2025.
Какие самые главные музейные события 2024 года? Как изменилось количество музейных мероприятий? Какие еще сюрпризы готовит музей на 2025 год?
Об этом и многом другом - в сегодняшнем эфире.
Источник: ПЛН-FM
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