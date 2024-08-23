«Дневной дозор»: Приравнять к вредной работе профессию учителя

Минувший 2023-й год в России был объявлен Годом педагога и наставника. В течение двенадцати месяцев в стране, и в Псковской области в частности, проводили мероприятия, направленные на повышение престижа профессии учителя. С высоких трибун россиянам регулярно напоминали об особом статусе педагогических работников, вводили новые меры поддержки, анонсировали выплаты... Всё это, конечно, очень радовало действующих сотрудников сферы образования.

Однако очередь из новичков, из тех, кто желал бы впервые устроиться в школы и детские сады (или вернуть в профессию), не выстроилась. Как результат - нехватка педагогов в Псковской области (да и не только у нас) всё ещё ощущается довольно остро.

Эту тенденцию заметили на федеральном уровне. И потому внесли в Госдуму закон, предлагающий фактически приравнять профессию учителя к работе на вредном производстве. Для этого депутаты предлагают поменять статью Федерального Закона «О страховых пенсиях». И сделать так, чтобы педагоги, которые проработали в сфере образования не менее 25 лет, вне зависимости от их возраста и списка льготных должностей, перечисленных в постановлении правительства, могли получить страховую пенсию по старости.

Справедливости ради отметим, в этом «списке вредных работ» учителя были и раньше. Но лишь те, кто работал в школах-интернатах, корреляционных, санаторных школах и спецучреждениях. Депутаты же предлагают убрать это разделение. И рассчитывают, что такой механизм поможет привлечь педагогов в сферу образования.

Но действительно ли это так? Поможет ли вернуть учителей в школы перспектива более ранней пенсии вне зависимости от возраста и списка льготных должностей? Или одной лишь этой меры будет мало? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM