«Дневной дозор»: Как решить проблему лифтов в многоквартирных домах?

Лето - активный период для проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. Большую часть работ специалисты стараются завершить до начала отопительного сезона. Ремонтируют крыши, обновляют системы холодного водоснабжения и водоотведения, фасады, общедомовое имущество… Перечислять можно долго. Говоря конкретнее, в этом году в регионе выполнен капитальный ремонт 65 конструктивных элементов в 50 многоквартирных домах. И потрачено на это 345 миллионов рублей.

«Особое внимание», говорят в пресс-службе регионального правительства, «приковано к замене лифтового оборудования». В этом году подрядчики заменили 77 лифтов. Почему внимание особое? Дело в том, что в регионах России, по данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в настоящее время в эксплуатации находится более 600 тысяч лифтов, износ которых в ряде субъектов составляет более 50 %. К 2025 году более 140 тысяч лифтов должны быть заменены. Примерная стоимость этих работ составляет порядка 300 миллиардов рублей.

«Регионы самостоятельно не могут решить эти проблемы, за счет жильцов решить невозможно <...> И говорим еще о том, что нет системной работы в сфере ЖКХ, потому что все это разорвано по ряду ведомств и министерств», - отмечал ещё весной председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Тогда же Государственная Дума обратилась к председателю правительства РФ с просьбой принять меры, направленные на решение обозначенных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, так сказать, определить круг задач и назначить ответственного. Нужно сказать, что некоторые аналитики и общественники это действие восприняли как шаг к созданию некоего механизма федеральной поддержки в решении проблемы с изношенными лифтами.

Тем не менее, время прошло, но никаких действий более не последовало. Мы решили узнать, как продвигается ремонт лифтов в Псковской области, своевременно ли проходят эти работы, и нужна ли нашему региону федеральная помощь в решении этой задачи. Подробнее сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM