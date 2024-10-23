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«Дневной дозор»: Управляйкам хотят отдать на содержание аварийные дома — за и против

24.10.2024 18:20 «ПЛН-FM»

Почти 15 лет назад в России стартовала реформа ЖКХ. На смену управлениям микрорайонов пришли частные управляющие компании. Сегодня управляйки, между которыми поделен жилой фонд, есть в каждом городе, в каждом райцентре. Новые дома они берут к себе на содержание с радостью. Еще бы — все сети новые, подъезды чистые, ничего ремонтировать не надо — проблем никаких. А вот старый жилой фонд, тем более аварийные дома, брать никто не хочет, и на то есть целый ряд причин. Во-первых, у жильцов таких домов, как правило, низкая платежная дисциплина, поскольку многие из них являются малоимущими или ведут асоциальный образ жизни. А во-вторых, расходы на содержание таких домов в несколько раз больше, чем новостроек. Равно как и риск возникновения внештатных ситуаций. А поскольку управляющие компании заниматься содержанием таких домов не хотят, их вынуждены тащить на себе муниципалитеты.

В Госдуме обсуждается инициатива, чтобы региональные и муниципальные власти в обязательном порядке передавали управление домами, находящимися в плохом состоянии, управляющим компаниям. Это значит, что если дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а жители не выбрали способ управления домом, то власти региона отдадут здание в управление компании из специально созданного реестра. Договор управления будет заключен без проведения конкурса. Кроме того, управляющей организации, как предлагается законопроектом, могут возмещаться недополученные доходы за счет средств региона. Есть ли в бюджете на это деньги? Насколько такой механизм сработает? Отношение псковских экспертов к новой инициативе — в программе «Дневной дозор».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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