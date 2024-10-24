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«Дневной дозор»: Нужна ли замена Хэллоуину?

25.10.2024 18:20 «ПЛН-FM»

В эру интернета общение между людьми стало намного проще. Многие путешествуют, узнают об обычаях и культуре других стран, а нередко и перенимают понравившиеся традиции. Кроме того разного рода праздники продвигают торговые сети, которые неплохо зарабатывают на продаже атрибутики к тому же Дню святого Валентина, или к Хэллоуину.

До 20-х годов текущего века в России было немало поклонников этих праздников. Но в последнее время в стране наметилась общая тенденция на укрепление консервативных традиционных, в первую очередь - отечественных национальные ценностей. В этой связи регулярно появляются предложения запретить некоторые зарубежные фильмы, музыку, или использование иностранных слов, в некоторых случаях. К этой же категории относятся и «чуждые» россиянам праздники — законодатели неоднократно призывали найти им замену. Так, альтернативой Дня всех влюбленных с валентинками, должен был стать День Петра и Февронии с ромашками. А на смену дня Октябрьской революции уже давно пришел День народного единства.

Очередной претендент на отмену - Хэллоуин. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил провести ребрендинг западного праздника. Депутат считает, что главная проблема Хэллоуина в том, что он транслирует иностранные смыслы, которые, в итоге впитывает молодежь России. Он предлагает, создать собственный праздник, который будет называться "Ночь таинственных историй". По задумке вице-спикера Госдумы праздник вместо западных символов будет популяризировать российские. Заменить Хэллоуин на что-то более близкое по духу россиянам хотят уже не первый год. В 2022 году западный праздник предлагали поменять на день Бабы Яги. Так нужно ли насильно прививать любовь к российской культуре? Что эффективнее запрет или наполнение западных праздников, раз уж они полюбились россиянам — новым, «скрепным» смыслом? Расскажем — в программе «Дневной дозор».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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