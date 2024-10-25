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«Дневной дозор»: ЦБ повысил ключевую ставку до 21% - чем это грозит?

28.10.2024 18:20 «ПЛН-FM»

В минувшую пятницу Центральный банк России повысил ключевую ставку. Уже третий раз за текущий год. На этот раз до рекордного 21%. Либеральные экономисты говорят, что это крайне вредное и опасное решение, что при такой ставке наша экономика не сможет развиваться, что это стопор для развития бизнеса. Такую точку зрения поддерживают и многие предприниматели. Ведь кредитование — это основа развития бизнеса. Во всем мире экономика развивается за счет заемных банковских средств. Ни одна крупная компания не развивается исключительно за счет собственных доходов, а при такой ключевой ставке, как «загнул» Центробанк, возвращать взятые по кредитам средства практически нереально. Есть и другое мнение — ряд экономистов утверждают, что повышение ключевой ставки — необходимая мера и ничего страшного в ней нет: вон в Турции ставка аж 50% - и ничего, экономика развивается. А что по поводу очередного повышения ключевой ставки думают представители псковского бизнеса? Надо было ее повышать или нет? Вредно это или полезно? Что ждет бизнес и как это отразится на ценах? Об этом в программе «Дневной дозор».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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