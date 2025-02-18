«Дневной дозор»: Поможет ли повышение штрафов побороть хамство и равнодушие чиновников?

Хамство чиновников в России, - явление не редкое и, можно сказать, историческое, неоднократно описанное в произведениях многих классиков отечественной литературы. Псков в этом случае - не исключение, эпизоды хамского поведения чиновников разного уровня в недавней истории нашего региона бывали. Относительно свежий пример — экс-глава Печорского района, который не смущаясь видеозаписи, отчитывал сотрудника ГИБДД с использованием ненормативной лексики. Благодаря, в том числе средствам массовой информации, которые активно освещали этот инцидент, чиновник за свое хамское поведение все же поплатился своим креслом.

Подобные эпизоды подрывают доверие граждан к власти и создают у людей ощущение, что их проблемы никому не интересны. Граждане ожидают от своих представителей открытости и отзывчивости, а получают равнодушие, отписки на свои обращения, а иногда и хамство отдельных чиновников, что формирует негативный имидж всей государственной вертикали. Для борьбы с этой проблемой в 2021 году пришлось даже принять специальный закон, в соответствии с которым чиновников, допускающих оскорбления граждан, стали штрафовать. Но, похоже, эффективность реализации этого закона оставляет желать лучшего. В текущем году фракция «Новых людей» в Госдуме предложила поднять штрафы для чиновников за оскорбления граждан в полтора раза, а штрафы за игнорирование обращений граждан - в два раза. Конкретнее, за нарушения при рассмотрения обращений граждан штрафы предложено повысить с 5-10 тысяч до 10-20 тысяч. А в случае оскорблений - с 50-100 до 75-150 тысяч. За повторное нарушение вместо нынешних 100-150 тысяч предложено штрафовать на сумму в диапазоне 150-225 тысяч.

Каковы основные причины хамского поведения чиновников и нарушений при рассмотрении обращений граждан? Поможет ли побороть хамство и равнодушие чиновников повышение штрафов? Об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM