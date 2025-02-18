«Гвозди» от 19 февраля

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19.02.2025 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Ждете ли вы скорого окончания специальной военной операции?
Да, заявления Трампа вселяют надежду на успешные переговоры.
Надеюсь, что СВО закончится к Пасхе.
В Год защитника Отечества все должно закончиться к 9 мая.
Военные действия прекратят к концу 2025 года.
Это конфликт двух цивилизаций, его не так просто разрешить.
Нет, европейское сообщество категорически против.
Нет, нас уже не раз обманывали, нет доверия к Западу.
Мало прекратить военные действия, нужно решать первопричину конфликта.
Не думаю об этом.
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«Летопись воинской славы Псковской земли»: Довмонт. Раковорская битва
«Кузница»: Для чего объединяют учреждения здравоохранения Псковской области?
«Беседка»: 10 лет Музею спорта и Олимпийского движения Псковского края
«Постскриптум»: Ликвидация террористов и задержание врача-коррупционера
«ГорДозор»: Контртерроризм в Пскове
Ждете ли вы скорого окончания специальной военной операции?
Да, заявления Трампа вселяют надежду на успешные переговоры.
Надеюсь, что СВО закончится к Пасхе.
В Год защитника Отечества все должно закончиться к 9 мая.
Военные действия прекратят к концу 2025 года.
Это конфликт двух цивилизаций, его не так просто разрешить.
Нет, европейское сообщество категорически против.
Нет, нас уже не раз обманывали, нет доверия к Западу.
Мало прекратить военные действия, нужно решать первопричину конфликта.
Не думаю об этом.
смотреть результаты
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